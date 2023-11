FRIBOURG. Ce vendredi (20 h 30), les multi-instrumentistes Alexandre Cellier et Didier Malherbe seront réunis sur la scène de La Spirale, à Fribourg. Le premier est plutôt pianiste et percussionniste, le second, souffleur, et tous les deux partagent un goût pour les instruments étranges, exotiques ou créés à partir d’objets quotidiens. Samedi (20 h 30), le joueur d’oud marocain Driss El Maloumi se produira en trio avec les percussionnistes Saïd El Maloumi et Lahoucine Baqir. www.laspirale.ch. EB