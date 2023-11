Une nouvelle campagne de prévention contre l’alcool au volant

Comment dire à un proche qu’il a trop bu pour prendre le volant? Quelles sont les alternatives pour rentrer chez soi sereinement après un apéritif un peu trop arrosé? A l’approche des fêtes de fin d’année, l’Office de la circulation et de la navigation (OCN) et l’Association REPER lancent une nouvelle campagne de prévention sur la conduite sous l’influence de l’alcool en misant sur la bienveillance. Ceci avec le soutien de la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS).

Ils ont fait appel au collectif de théâtre Les D’rôles qui présentera des saynètes le 29 novembre de 10 h à 11 h 45 devant la gare de Fribourg et de 12 h à 13 h 45 à la place Georges Python. Ces pièces humoristiques permettront à la population «de se questionner en faisant preuve de bienveillance envers les…