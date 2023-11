La longue course pour Berne a pris fin dimanche après-midi pour les trois candidates à la Chambre haute. Avec, forcément, des sentiments aux antipodes. La joie et le soulagement pour les deux sortantes Isabelle Chassot (Le Centre) et Johanna Gapany (PLR). A gauche, Alizée Rey (PS) faisait contre mauvaise fortune bon cœur. Dès la midécembre, la politique reprend ses droits sous la Coupole, avec l’élection au Conseil fédéral.

PHOTOS: CHLOÉ LAMBERT ET ANTOINE VULLIOUD