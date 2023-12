«Je veux stimuler la capacité d’admirer»

Jean-François Delhom a photographié 84 cavités sous-glaciaires entre 2017 et 2023. De ces découvertes époustouflantes est né Glace - Dans le ventre des glaciers. Le Gruérien commente cinq clichés qu’il a choisis sur les quelque 200 publiés.

FLORENCE LUY

Jean-François Delhom a toujours entretenu un certain lien à la montagne: il a fait du ski, du snowboard, beaucoup de canyoning et de spéléologie. Lui, ce n’est donc pas dans le sens de la montée qu’il laisse ses traces, mais dans celui de la descente. Quand il a vu pour la première fois l’exsurgence du glacier de Zinal, il en est resté scotché. Puis, les découvertes de grottes sous-glaciaires, d’exsurgences, de moulins se sont enchaînées… Pour finir, le photographe bullois a consacré six ans à sa quête d’endroits glaciaires particuliers.…