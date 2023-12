Antonin Savary sur le Tour de ski

SKI DE FOND. Deuxième du 20 kilomètres mass-start de Coupe continentale dimanche à Goms (VS), Antonin Savary vivra son premier Tour de ski du 30 décembre au 7 janvier. «C’était un objectif et j’ai hâte de voir ce que je vaux face aux meilleurs fondeurs du monde, apprécie le fondeur d’Avry-devant-Pont. Je n’ai pas envie de me mettre de pression pour autant. Le plan était d’aller chercher des résultats le plus vite possible et tout se passe exactement comme prévu. J’espère que la forme va rester.»

La pression, Antonin Savary l’a ressentie dimanche sur la ligne de départ. «J’étais stressé et je n’ai pratiquement pas dormi de la nuit. Au final, ça a été assez facile d’aller chercher le podium.» Parti de la première ligne, le Gruérien de 21 ans s’est maintenu dans le top 5 durant trois…