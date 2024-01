Appel à la création pour le «Royaume des chats» à Rossinière

ROSSINIÈRE

Rossinière accueillera la 8e édition du Royaume des chats du 8 juin au 7 septembre. Une exposition qui a lieu tous les deux ans et qui présente des félins réalisés en divers matériaux en mémoire du célèbre peintre local Balthus qui était surnommé le roi des chats. A cette occasion, Pays-d’Enhaut Région et Rossinière animation lancent un appel à la création. Toute personne est invitée à produire un ou plusieurs chats en bois, en métal ou même en dentelle qui peupleront les rues, les vitrines et les granges du village. Au terme de l’événement, le titre de roi ou reine des chats 2024 sera remis à l’artiste ayant obtenu le plus de votes de la part des visiteurs. Le délai d’inscription est fixé au 30 avril (www.rossiniereanimation.ch). EF