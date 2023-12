Avec son association, Patricia Cottier veut «être au bon endroit, au bon moment, pour la bonne personne»

Mercredi, quelque 80 paniers de bonheur seront remis au Réseau santé et social de la Gruyère par l’association bulloise Au cœur de la vie. Rencontre avec sa fondatrice Patricia Cottier, qui tend à «être au bon endroit, au bon moment, pour la bonne personne».

ANGIE DAFFLON

«Je vous jure que si je m’en tire, je vais créer quelque chose!» Patricia Cottier a vaincu le cancer et a tenu cette promesse lancée à ses médecins en créant Au cœur de la vie, en 2020. Son association se veut une plate-forme, un «relais de ce qui existe dans le canton», où les personnes malades et leurs proches peuvent trouver les contacts de prestataires qui pourraient les aider. Mais aussi une oreille à l’écoute et surtout un peu de bonheur. Le tout avec une devise: être au bon endroit, au bon moment, pour la bonne…