Christophe Emmenegger, directeur de la CCIF

ÉCONOMIE. Le Fribourgeois de 50 ans Christophe Emmenegger dirigera la Chambre de commerce et d’industrie du canton de Fribourg (CCIF). Il remplacera Chantal Robin, qui part à la retraite, a annoncé ce lundi le conseil d’administration dans un communiqué. Docteur en physique de l’Université de Fribourg et de l’EPFL, il a notamment travaillé dans l’horlogerie, la plasturgie et dans l’industrie de la microtechnique. Au cours de sa carrière, il a engrangé dix-sept ans d’expérience dans la direction d’entreprise. Selon le conseil d’administration, «il possède l’étoffe et l’envergure nécessaires pour accompagner la CCIF et ses membres dans les changements qui attendent le monde de l’entreprise et de l’économie, dans un contexte actuel plein d’incertitudes géopolitiques, digitales et…