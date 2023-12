Coop rappelle deux fromages

LISTERIA. Dans un communiqué diffusé jeudi, la Coop rappelle à titre préventif deux fromages à pâte molle de sa gamme Fine Food. Le Pavé de Rougemont (date limite de consommation entre le 17.11.23 et le 21.12.23) et sa version truffée (date de consommation entre le 17.11.23 et le 23.12.23) peuvent contenir des listeria. Le géant orange indique que «compte tenu du danger potentiel pour la santé, ils ne doivent pas être consommés». Ces articles ont déjà été retirés des étals et ceux déjà achetés peuvent être rapportés dans n’importe quel point de vente et seront remboursés. EF