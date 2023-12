Coup double pour Thom Dénervaud

Le Gruérien Thom Dénervaud a remporté samedi le classement général U19 de l’Omnium romand. A 17 ans, le cycliste d’Albeuve vise désormais les championnats de Suisse. Et plus si affinités.

GLENN RAY

CYCLOCROSS. Thom Dénervaud a fait coup double samedi lors de la dernière étape de l’Omnium romand. Vainqueur de la course U19 à Lucens (VD), le cycliste d’Albeuve a décroché par la même occasion le classement général de la catégorie. «C’est une belle surprise! A la base, je me suis lancé sur ce circuit pour m’amuser et reprendre le rythme. Ça s’est bien mieux passé que prévu et je savoure ce résultat.»

Le Gruérien de 17 ans revient de loin, après une fin d’année 2022 cauchemardesque. «J’ai eu une embolie pulmonaire et une thrombose à deux mois d’intervalle, retrace-t-il. J’ai ensuite eu des…