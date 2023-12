Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

DEUX DÉCISIONS IMPORTANTES au Grand Conseil, cette semaine: confirmation que le 50 km/h est la vitesse minimale sur les routes du canton et à l’intérieur des localités, les tronçons à 30 km/h devant rester l’exception. Et vote majoritaire aussi pour ne pas inscrire dans la Constitution cantonale une meilleure protection des lanceurs d’alerte. Demeure l’insoutenable suspense des courses-poursuites dans les films d’action: un lanceur d’alerte pourchassé en voiture par les méchants qu’il a dénoncé conduira de toute façon à plus de 50 km/h en ville, même sur les tronçons à 30.

ENTENDU CE COMMENTAIRE, à propos des scandales sexuels à l’abbaye de Saint-Maurice: «Si les chanoines avaient tenu un cabaret, il y aurait eu moins de problèmes.»

ASSEMBLÉE COMMUNALE à Bellegarde,…