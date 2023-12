Des milliers de signatures

SYNDICATS. Alors que les loyers, les primes maladie et les tarifs de l’électricité continuent de prendre l’ascenseur, les syndicats réclament une augmentation des salaires de 5%. Ce lundi matin, ils ont remis une pétition signée par 4053 personnes au Conseil d’Etat fribourgeois. Dans un communiqué, ils affirment que «cette hausse est largement finançable. La situation financière de l’Etat de Fribourg est excellente: en 2022, le bénéfice avant amortissement était de 192 millions de francs et la fortune se monte à plus de 857 millions de francs.» Selon les syndicats, une séance de négociations serait prévue jeudi 7 décembre avec le gouvernement.