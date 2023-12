Des regrets pour Nicolas Bard

CYCLOCROSS. Auteur d’un départ canon et longtemps dans le top 16, Nicolas Bard a été rattrapé par la malchance dimanche lors de la Coupe du monde de Val di Sole. «Avec la neige, les conditions étaient difficiles. J’ai tapé la roue arrière et j’ai déraillé. J’ai été forcé de m’arrêter et je suis passé 26e sans m’en rendre compte.» Perturbé, le Sorensois n’est pas parvenu à se remettre dans la course. «J’ai commis beaucoup de fautes techniques et j’ai perdu place après place.»

Finalement 34e à deux tours du vainqueur hollandais Joris Nieuwenhuis, le Gruérien de 23 ans ne cachait pas sa déception. «Mon objectif de top 25 était jouable, d’autant plus que j’ai tourné fort pendant quinze minutes. C’est frustrant, même si ça reste mon meilleur résultat de la saison en Coupe du monde.»

