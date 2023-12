En bus jusqu’à La Valsainte

TRANSPORTS

Dès demain et jusqu’au 10 mars 2024, le bus alpin circulera trois fois par jour de Charmey jusqu’à La Valsainte. «Il est ainsi possible d’accéder aux activités hivernales de la vallée du Javro en transports publics tout en respectant l’environnement», indique un communiqué de l’association Bus alpin et des différents acteurs concernés. Le bus part de l’arrêt «Le Chêne», à Charmey, les weekends et les jours fériés à 10 h 04, 13 h 04 et 16 h 11. Il arrive environ vingt minutes plus tard à la chartreuse de La Valsainte. Le retour est possible à 10 h 30, 13 h 30 et 16 h 30. ACN