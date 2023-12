Eugénie Brodard

née Bovey



CERNIAT

Eugénie est née le 27 juillet 1942 à Saint-Légier, où ses parents, Marius et Jeanne Bovey, exploitaient un petit rural au lieu-dit Le Bûcher. Septième d’une fratrie qui allait compter 11 enfants, elle fit ses premières classes à Châtel-Saint-Denis et à Saint-Légier, et passa les étés de son enfance sur les alpages de la Cheresaulettaz et de Fontana-David.

La vie ne fut pas tendre avec cette famille nombreuse, mais certains drames contribuèrent à doter la fratrie de liens indéfectibles.

En 1953, la famille déménagea à quelques kilomètres de là, au-dessus du vallon de Villard. Puis, en 1961, elle gagna les hauts de Cerniat, s’établissant à la pinte des Mossettes.

C’est là qu’Eugénie rencontra Jean-Pierre Brodard, du Petit-Praz, qui allait devenir son époux le 8 février…