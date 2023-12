Football: Léo Seydoux espère changer d’air

Mis au placard par le club belge du KVC Westerlo, Léo Seydoux n’a plus joué depuis sept mois. Positif, le Vaulruzien entrevoit la fin de sa galère et ressort plus fort de cette expérience difficile.

PATRICK MARGUERON

FOOTBALL. Léo Seydoux vit une situation compliquée en Belgique. Sans la moindre minute de temps de jeu depuis le mois de mai, il pourrait néanmoins rebondir dès cet hiver dans un nouveau club. «Je suis confiant. Il y a eu beaucoup de discussions et ça devrait bouger prochainement», projette le Sudiste. Joueur du KVC Westerlo depuis 2021, le Vaulruzien avait réussi à faire son trou dans un club alors en 2e division. Il avait même fêté une promotion au premier échelon national. Prêté dans la foulée au Beerschot V.A., l’ancien joueur d’YB avait tenu son rang lors de la saison…