Gloire au nouveau roi Marco Odermatt

ADELBODEN, 7 JANVIER. Tous les skieurs ont terminé leur deuxième manche du slalom géant. Tous, sauf un. Marco Odermatt. En tête de la première manche, le Nidwaldien souffle un bon coup et s’élance. Sur des rails en début de parcours, il voltige ensuite, frôlant l’élimination à plusieurs reprises, tant il est «à la limite», comme dirait le commentateur de la RTS John Nicolet.

Devant sa télé, on grimace, on saute, on encourage, on ferme les yeux lors de certains passages. Il lui reste quelques portes à franchir lorsqu’il se retrouve au sommet du mur final. Quelle image! quelle émotion! L’homme plonge en direction d’une raquette d’arrivée noyée de drapeaux suisses. Près de 25 000 spectateurs retiennent leur souffle, avant d’exulter lorsqu’il en termine. Marco a gagné. Un succès de plus pour…