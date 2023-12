RTS1, MERCREDI, À 20 H 05

La voix est libre piège Yann Lambiel

Yann Lambiel se retrouve piégé et n’a d’autres choix que de se laisser embarquer dans un périple plein de rencontres inattendues à travers la Suisse. Guidé par la présentatrice Mélanie Freymond, il partira à la rencontre des personnes qu’il imite avec talent depuis plus de vingt ans. Une émission de divertissement avec entre autres, Guy Parmelin, Phanee de Pool, Christian Levrat et Jean-Luc Barbezat. Toutes ces personnalités lui réserveront des défis improbables à relever. ■