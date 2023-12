L’art et le danger de se divertir de tout

Mes chats, ma télé et moi

L’émission Quotidien, présentée par Yann Barthès, cartonne tous les soirs de la semaine sur TMC. Avec le plaisir de retrouver Yann Marguet le vendredi. Mais attention à l’exercice périlleux – et pas toujours très honnête – qui consiste à mêler information et divertissement.

PLATEAU TÉLÉ. Après des années de Reines du shopping, de Meilleure boulangerie de France puis de Scènes de ménage au retour du boulot, l’envie a grandi de nourrir notre cerveau d’un peu de contenu. Le choix s’est porté naturellement sur Quotidien, talk-show présenté par Yann Barthès tous les débuts de soirée sur TMC (à voir en replay bien sûr, sans quoi les longues et trop nombreuses pauses publicitaires entre 19 h 15 et 21 h 20 rendent l’émission indigeste). On s’était détourné une première…