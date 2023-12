La pub sexiste à l’index

A propos de l’acceptation par le Grand Conseil d’une motion demandant d’interdire les publicités sexistes dans l’espace public (La Gruyère du 23 décembre).

Inspirés par des religieux moyenâgeux, nos députés ont mis à l’index la pub sexiste. L’image, illustrée, du journal La Liberté est éloquente: une pub avec une jolie dame, dont on voit une jambe et un haut un peu dénudé, vantant les attributs d’un véhicule qui est, par hasard, de ma marque préférée. Nos censeurs ont fait un grand pas vers le ridicule qui ne tue pas, heureusement. La définition du sexisme a apparemment totalement échappé à ces sages. Synonyme de misogynie et de machisme, le sexisme exprime une attitude discriminatoire envers les femmes, celles-ci étant considérées ainsi comme manipulatrices, séductrices. Revenons à…