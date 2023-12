Le camion Coca-Cola attire la foule

GRUYÈRES. Plusieurs centaines de personnes sont venues découvrir, dimanche après-midi à Gruyères, le célèbre camion de Noël de Coca-Cola. La cité comtale a même été prise d’assaut, en témoignent les nombreuses voitures parquées dans tous les recoins de Pringy et la foule qui montait sans cesse depuis la fromagerie. Sur le parking, nombre d’enfants et de parents ont, après avoir attendu un certain temps, eu l’occasion de rencontrer le Père Noël dans un salon décoré. Ils ont également pu prendre une photo en sa compagnie. Un générateur de cartes postales en boule de neige était aussi installé. Sans oublier un tour en traîneau en réalité virtuelle, avec Rudolph et les autres rennes, à travers le pays du Père Noël. Après Gruyères, le camion Coca-Cola poursuivra son tour de Romandie à…