Le quatuor Essor à Epicentre

ROMONT. La saison culturelle pour les enfants se poursuit à Romont. Dimanche 3 décembre, à 11 h, à l’auditorium d’Epicentre, le quatuor Essor ravira les petits et leurs parents. Fiona Hengartner et Elise Krummenacher au piano, ainsi que Luca Musy et Annick Richard à la percussion, raconteront au travers d’un concert leur répétition, expliqueront comment fonctionnent leurs instruments et initieront les spectateurs à la body percussion. Informations complémentaires et réservations sur www.bicubic.ch. VAC