Les négociations mettent fin à la grève au SEJ

JEUNESSE. La grève prend officiellement fin pour le Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ) (La Gruyère des 16, 21 et 23 novembre). Une séance de négociations s’est tenue le 7 décembre dernier en présence des conseillers d’Etat Philippe Demierre, Jean-Pierre Siggen et Didier Castella. Elle a débouché sur «un certain nombre de concessions allant dans le sens des revendications des grévistes», a signalé le Syndicat des services publics (SSP).

Ainsi, le Conseil d’Etat a reconnu que les recommandations de la Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes (COPMA) «constituent un indicateur de référence pour le secteur de l’action sociale directe». Le gouvernement s’engage également à «poursuivre l’effort important des dernières années pour augmenter les ressources à…