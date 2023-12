Mathilde Gremaud qualifiée et nominée

SKI FREESTYLE. La Rochoise Mathilde Gremaud a pris la 2e place, jeudi, des qualifications du Big Air de Pékin, juste derrière la Française Tess Ledeux qui sera sa principale rivale lors de la finale ce samedi dès 6 h (heure suisse). En Chine, le Tourain Valentin Morel n’a pas passé le seuil des qualifications, alors que l’Hispano-Bullois Thibault Magnin ne s’est pas élancé. A noter que Mathilde Gremaud a également été nominée au Swiss Sports Awards aux côtés de Lara Gut-Behrami et Jasmine Flury (ski alpin), des sœurs Ditaji et Mujinga Kambudji (athlétisme) et de Marlen Reusser (cyclisme). La gagnante sera désignée le 10 décembre prochain en direct sur RTS 2.