Nicolas Macheret veut redresser la barre

Au moment de lancer sa saison en Coupe d’Europe, Nicolas Macheret est ambitieux. Le Gruérien de 21 ans espère intégrer le cadre B de Swiss-ski grâce à ses résultats sur la scène continentale.

SKI ALPIN. Nicolas Macheret lance sa saison cette semaine à Zinal. Dans la station valaisanne, le skieur du Bry prendra part au super-G de vendredi. L’occasion de se remettre en confiance après une grosse chute début octobre à Saas-Fee et une luxation de l’épaule et du petit doigt. «J’ai encore quelques douleurs à l’adducteur, mais je dois passer audessus de cette chute et des craintes qui en sont la conséquence, explique-t-il. J’ai un peu de peine à attaquer et à être à 100% sur les skis.»

Une chute qui a également chamboulé la préparation du Gruérien de 21 ans. «J’ai travaillé sur de nouvelles…