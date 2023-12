Pixels et caetera

ÉNERGIE FOSSILE. Help! Des idées doivent être trouvées rapidement pour «sauver la planète», ce qui est tout à la fois un vœu, une prière, un rêve et un slogan publicitaire. Sans plus attendre ni, surtout, réduire notre confort quotidien. Parmi les avis autorisés, il est question maintenant de capter le carbone dans l’atmosphère, puis de l’enfouir très profondément sous terre, en évitant bien sûr de creuser là où sont entreposés nos déchets nucléaires. Le problème paraît insoluble, mais la COP28 est là, à Dubai, présidée par l’émir en chef des pétroliers du Golfe, pour discutailler sur la réduction des énergies fossiles au risque de largement dépasser à la fin de ce siècle les limites fixées par l’Accord de Paris. A n’en pas douter, les nuits seront chaudes, là-bas, si l’on tient compte…