Quand l’hystérie étouffe la pudeur

FAIT DIVERS. Le 10 février, l’humoriste français Pierre Palmade prend le volant alors qu’il fait la fête depuis vingt-quatre heures. Sous influence de stupéfiants, il percute un véhicule. L’accident fait trois blessés graves: un père, son fils et une femme, enceinte, qui perd son enfant à naître. Le drame est horrible et d’une tristesse infinie.

Voici donc les faits avec, déjà, un jugement émotionnel aussi primaire que naturel. Car si on peut avoir de la compassion pour les gens qui souffrent d’addiction – et nous sommes sûrement nombreux à avoir déjà fauté dans ce domaine –, qu’un homme aisé de plus de 50 ans prenne le volant dans un état pareil fait largement baisser notre niveau de compassion. Il avait les moyens d’appeler un taxi et plus vraiment l’âge d’être jeune et…