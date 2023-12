Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 10

Antidépresseurs, quand la pilule miracle mène en enfer

Les antidépresseurs figurent dans la tête de liste des médicaments les plus consommés par les Suisses, particulièrement les jeunes. Les produits de la dernière génération ont la réputation de n’avoir que peu d’effets secondaires, ni de sevrage. Mais les récentes recherches en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis font état du contraire. Des troubles permanents de la sexualité et de violents syndromes de sevrage sont plus fréquents que prévu. Enquête et témoignages. ■