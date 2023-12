Tribune libre

Le cercle infini de la violence

A propos de la guerre israélo-palestinienne.

Vingt mille morts à Gaza. Vingt millions de francs suisses en moins pour les réfugiés palestiniens. Il y a des jours où l’actualité offre des chocs percutants. Des nombres à bien trop de zéros qui font mal, qui portent aussi à la réflexion. Un peuple est écrasé depuis des décennies et certains s’étonnent de sa révolte… Et le feu et le sang répondent au feu et au sang. Alors que le sang ne se lave pas avec du sang. Jamais. Comment fédérer d’autres forces que celles de la haine? Comment éviter que des drapeaux israéliens ou suisses ou palestiniens soient brûlés par des victimes et ou par les extrémistes qui les exploitent? La violence de maintenant nourrit la violence de demain, générations après générations. A…