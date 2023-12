Trois questions à... Francis Bosschaerts

Comment expliquez-vous le succès de cette course à Diegem?



On accueille 25 000 personnes dans une commune de 4000 habitants. C’est donc petit, mais chaleureux. Pour moi, c’est le rendez-vous le plus sympa au calendrier. Il se déroule la nuit. Avec les 100 lampes installées autour du parcours, ça donne une atmosphère particulière. Cette année, l’absence de notre star belge Wout van Aert change un peu l’ambiance autour du tracé, mais ne fait pas diminuer l’affluence. On a 7000 visiteurs de plus qu’en 2022, notamment grâce à la course à laquelle participaient des personnalités de chez nous.

Quel genre de public se retrouve ici?

On y vient en famille. Il y a plus d’enfants que sur d’autres événements. Il y a également beaucoup de spectateurs plus habitués au football. D’autan plus qu’il n’y a…