«Alexis fera partie des meilleurs descendeurs»

Avant les descentes et le super-G de Wengen, l’ancien entraîneur national Patrice Morisod évoque le début de saison d’Alexis Monney. Dixième en 2023, le skieur châtelois peut rêver d’un nouvel exploit sur le Lauberhorn.

GLENN RAY

SKI ALPIN. Auteur de son premier top 10 en Coupe du monde l’année dernière à Wengen, le Châtelois Alexis Monney vivra sa deuxième expérience sur le mythique Lauberhorn dès ce jeudi (12 h 30). «Ce résultat est un gros plus pour Alexis, car il n’aura aucune pression, analyse Patrice Morisod. Tout est différent à Wengen: la largeur de la piste, la durée de la course et l’ambiance. Beaucoup de skieurs suisses s’y sont cassé les dents et y avoir déjà performé aussi jeune est un avantage.»

Aux yeux de l’ancien entraîneur des équipes nationales suisse et française,…