«Je n’aime pas que mes rivaux me croient intouchable»

Le championnat d’Europe de ski-alpinisme débute ce lundi en France, à Flaine et Chamonix.

Dans la délégation suisse, la locomotive Rémi Bonnet, six autres Gruériens et un Châtelois.

Chez lui, interview de l’incisif Charmeysan de 28 ans toujours aussi sûr de ses forces.



VALENTIN THIÉRY

SKI-ALPINISME. Le Gruérien Rémi Bonnet compte asseoir un peu plus sa suprématie sur le ski-alpinisme. Voilà le message principal dégagé de l’entretien obtenu avant le début du championnat d’Europe qui lancera son exercice 2024, ce lundi matin en France. A son domicile surveillé par onze poules et quatre chats, le TGV de Charmey s’est livré, fidèle à luimême, entre confiance et petites piques. Mais toujours avec un sourire en coin.

Vous déclariez récemment que votre résolution de 2024 serait de peut-être…