A la fin du mois, Astrid Epiney laissera son fauteuil de rectrice de l’Université de Fribourg à Katharina Fromm. Elle revient sur ses neuf ans à la tête de l’institution, sans détour et avec son humour pince-sans-rire caractéristique.

XAVIER SCHALLER

Pourquoi partir après deux mandats de rectrice?

Astrid Epiney. Cela fait un certain temps que j’ai dit que deux mandats sont une bonne période. Tant pour moi que pour l’institution, pour laquelle il est bien de voir arriver de nouvelles personnes avec leur profil propre.

J’ai beaucoup aimé exercer la fonction de rectrice et un engagement pour cette Université en vaut la peine. Je ne pars donc pas parce que je ne suis pas satisfaite ou que je suis «frustrée» – j’espère par ailleurs ne pas donner cette impression. Ce n’est pas non plus qu’il…