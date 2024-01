Ça a marqué la région

Le château de Romont tient son Bard

L’heure est à la fête au Fief à Romont. En ce dimanche après-midi du 22 octobre, le libéral-radical Valentin Bard enchante son peuple en raflant la mise dans la course au château de Romont. Au premier tour déjà, l’avocat de 33 ans est élu préfet de la Glâne avec 53% des suffrages (4211 voix). En tête dans les 19 communes du district, il devance l’outsider Sarah Devaud, avec qui il s’attendait pourtant à batailler au second tour. L’indépendante UDC, soutenue par le conseiller national glânois Pierre-André Page pendant la campagne, se place devant l’écologiste Daphné Roulin (15%) et le vert’libéral Lukas Bieler (5,58%).

Le sourire jusqu’aux oreilles comme lors d’un mariage, une bouteille de champagne à la main, Valentin Bard est salué par ses acolytes du…