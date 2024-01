Alexis Monney, le gendre idéal

Le week-end passé à Wengen, Alexis Monney a pris de bons points en Coupe du monde.

Le skieur de Fruence sera de nouveau en piste sur la Streif à Kitzbühel dès vendredi.

Son entourage l’assure, la personnalité du Veveysan ne change pas malgré le succès. Portrait.

VALENTIN THIÉRY

SKI ALPIN. Alexis Monney s’est très bien sorti d’un éprouvant week-end de trois courses de Coupe du monde à Wengen (BE). Samedi, le skieur de 24 ans avait conclu son effort par une 22e place sur la longue descente du Lauberhorn devant près de 230 fidèles de son fan-club qui en dénombre désormais plus de 600. «On cartonne sans faire de publicité, insiste Robin Chaperon, vice-président de la structure et grand ami d’Alexis Monney. Normal, car comme ses parents Louis et Isabelle et sa sœur Marie, Alexis est vraiment…