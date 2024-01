Brice Repond à la tête des Verts’libéraux gruériens

Lors de son assemblée générale qui s’est tenu mercredi soir, le Parti Vert'libéral (PVL) section Gruyère a élu son nouveau président. Il s’agit du brocois Brice Repond, actif depuis plus de trois ans au sein du parti et qui a été élu au Grand Conseil en 2021.

Dans un communiqué, le PVL salue son énergie et sa vision qui «seront des atouts précieux pour guider notre parti dans les défis et opportunités à venir». Brice Repond se donne pour objectif «de créer une section solide et crédible en vue des élections communales et cantonales de 2026».

Il succède à Arthur Gremaud, qui était en place depuis deux ans. Ce dernier conserve son mandat de conseiller général de la ville de Bulle. Elodie Fessler