Bulle accueille ses nouveaux habitants et ses trois élues fédérales

La cérémonie d'accueil des nouveaux habitants du chef-lieu gruérien samedi avait pour cadre l'Hôtel de ville. Les autorités de la commune ont tenu a conjuguer cet événement avec la réception officielle des trois élues fédérales de la commune (ou presque): la conseillère aux Etats Johanna Gapany, qui vient toutefois de déménager de la commune, ainsi que les conseillères nationales Nadine Gobet et Marie-France Roth Pasquier. Entre deux intermèdes musicaux du Corps des cadets de la ville de Bulle, le syndic Jacques Morand a félicité les nouveaux habitants et les trois politiciennes: "Nous voulons faire le lien entre les nouveaux habitants qui feront vivre le Bulle de demain et nos élues fédérales qui façonneront la Suisse de demain. Moralité, nous sommes tous les acteurs de notre société."

Avant la remise d'un traditionnel bouquet de fleurs aux élues, le syndic n'a pas manqué de souligner le dynamisme politique bullois. "En moyenne, en Suisse, la population a droit à un élu pour 36000 habitants. Bulle et ses 27000 citoyens peuvent compter sur trois élues. C'est un fait exceptionnel."