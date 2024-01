Création artistique: deux artistes fribourgeois distingués par l’Etat

Dans l’impossibilité de trancher, la Direction de la formation et des affaires culturelles (DFAC) a décidé d’octroyer la bourse de mobilité pour la création artistique 2024 à deux artistes professionnels fribourgeois. Leurs projets ont convaincu un jury d’experts, communique ce vendredi la DFAC.

La pianiste et compositrice Manon Mullener «explorera la notion de narration dans le jazz en composant un concert conté sur la base de témoignages et récits de vie recueillis et traduit en mélodies». Notamment lauréate du concours international SOFIA en 2022, l’artiste de 27 ans séjournera durant quatre mois à New York pour réaliser ce projet.

Second lauréat, Nicolas Brodard, lui, sillonnera les Alpes suisses durant l’équivalent de trois mois. Le photographe et photojournaliste indépendant…