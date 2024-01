Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

LA NOUVELLE POLITIQUE RÉGIONALE se concentra, pour son cinquième programme, sur le soutien à des petits projets selon deux axes aujourd’hui non discutables: la durabilité et l’économie locale. Un exemple? Le pumptrack de Planfayon. Si vous vous demandez ce qu’est un pumptrack, il est peut-être temps de vous inquiéter pour vos avoirs vieillesse et survivants. Mais encore, qu’est-ce qu’un pumptrack? Le site de l’Etat de Fribourg est éloquent à ce sujet: «Il s’agit d’un circuit fermé composé de bosses et de virages surélevés, le tout sur un même niveau. Ces pistes sont construites de façon que l’accélération puisse être obtenue en pompant, soit en combinant activement des mouvements de lestage et délestage sur les roues avant ou arrière avec un transfert continu du poids…