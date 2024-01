Ce film est l’histoire d’un jeune prodige suisse, Maxime Chabloz. Une histoire sportive, au cœur de sa conquête de titres mondiaux dans deux disciplines que tout oppose: le ski et le kitesurf. Mais c’est aussi une histoire humaine, sensible et intime, plus proche de la vie et des émotions d’un jeune homme à la poursuite de son rêve.

Samedi, à 22 h 15, sur RTS 2