Du côté de chez Dave

Dave Sutter

No 22 de Fribourg-Gottéron

Champion de Suisse avec Zurich, le défenseur de 31 ans a rejoint le vestiaire des Dragons en 2020. Le Valaisan d’origine expose chaque mois, pour La Gruyère, l’actualité du club fribourgeois et les dessous de la vie d’un hockeyeur professionnel.

«C’était plutôt de la stimulation personnelle»

«Je suis membre de Gate To Future, une structure qui aide principalement les athlètes de tout niveau dans leur formation et leur réinsertion professionnelle. La semaine dernière, tout comme la pilote riazoise Karen Gaillard, j’ai participé à une soirée à laquelle cette association était invitée. J’y ai notamment témoigné à propos d’un constat que j’ai fait en comparant mon quotidien de hockeyeur et professionnel.

Depuis que j’ai décroché mon CFC de commerce en…