Gaël Zulauf encore en quête de rythme

Touché à la cheville mi-décembre, Gaël Zulauf a fait son retour en Coupe d’Europe cette semaine en Italie. Le Damounais de 23 ans espère retrouver rythme et résultats d’ici à la fin de la saison.

GLENN RAY

SKI ALPIN. Blessé mi-décembre à Santa Caterina, Gaël Zulauf a fait son retour en Coupe d’Europe cette semaine en Italie. «J’ai repris il y a quelques jours seulement, c’était un pari de venir sur ces courses à Tarvisio», précise le skieur du Ski-Club Alpina Château-d’Œx. Après sa 69e place lundi en super-G, il a enchaîné avec les 39e et 25e rangs de descentes jeudi et vendredi. «Ça ne s’est pas très bien passé. J’ai manqué de fluidité dans certains virages et il me manque encore ce feeling de la glisse. Sur une piste assez plate, ça fait vite des grosses différences.»

