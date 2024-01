L’Athletica Veveyse encore en rodage

ATHLÉTISME. Avec cinq médailles, l’Athletica Veveyse peut être satisfait de ses championnats romands organisés le week-end dernier à Aigle (VD). «Ça répond à une partie de nos objectifs, confirme la responsable U18 et actifs Aline Piccand. Le but était surtout de sonder la préparation de nos athlètes et de cibler ce qu’il reste encore à faire.»

Seul candidat au saut en longueur, Nicolas Hirsbrunner y a glané l’or ainsi que le bronze, assorti d’un record personnel (11,84 m), au lancer du poids. Troisième place également pour Maureen Gauderon au saut en hauteur U20 et pour Sacha Feniello sur le 50 m U18. «C’est un bon espoir du club et son changement de catégorie ne l’a pas freiné», apprécie la coach brocoise. Autre belle surprise, la médaille de bronze U16 de Vera Garo au poids. «C’est…