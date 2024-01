L’Etat dévoile les lauréats de son Prix du social

La Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) a révélé ce vendredi le nom des lauréats du Prix de l’Etat de Fribourg pour le travail social et le travail auprès de la jeunesse. L’association Espace Famille et l’association Espace-Temps se sont distinguées parmi les 33 dossiers de candidatures reçus qui étaient «d’une grande qualité», précise la DSAS dans un communiqué.

Basée à Bulle, Espace Famille offre des activités aux enfants et à leurs parents. Elle permet «le développement des compétences parentales avec une attention particulière au rôle paternel dans les familles, mais aussi à l’éveil des enfants». Son équipe est composée d’une vingtaine de bénévoles ainsi que de professionnels de la petite enfance.

Espace-Temps a, elle, été récompensée pour son projet Les Charrettes!…