De mauvaise foi

PAR MICHAËL PERRUCHOUD

Ecrivain et éditeur - www.cousumouche.ch

La fièvre du samedi soir

C’était un samedi soir de janvier 2024 dans un bar de Kitzbühel. Les deux meilleurs descendeurs du monde fêtaient leurs exploits, torse nu et la bière haut levée. Cyprien Sarrazin et Marco Odermatt chantaient. Et la joie dans leurs yeux voisinait avec une ébriété certaine.

Si elle ne répond pas aux prescriptions de l’OMS et aux exigences hygiénistes de l’époque, j’ai trouvé la scène assez réjouissante. Les sportifs lissés, frisant la perfection sur papier glacé, les Messi et Federer, nous avaient fait croire que les champions n’avaient plus droit au moindre écart, au plus petit divertissement, que le chemin de la gloire passait désormais par les brocolis vapeur et la méditation, que…