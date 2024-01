La truite marmorata nommée poisson de l’année 2024

La marmorata! Non pas une marmotte croisée avec un rat, mais un poisson, une truite plus précisément. Comme Pro Natura qui choisit un «animal de l’année» tous les ans depuis 1998, cherchant ainsi à «promouvoir l’amour de la nature et renforcer la compréhension concernant la nécessité de sa protection», la Fédération suisse de pêche (FSP) élit son poisson de l’année.

En 2024, la truite marmorata est donc à l’honneur. Elle tient son nom de sa robe marbrée qui lui procure les atouts d’un parfait camouflage. «Si elle se tient immobile sur le fond, elle est presque impossible à repérer», explique la FSP dans un communiqué. N’empêche que les pêcheurs s’inquiètent aujourd’hui de la repérer de moins en moins.

«Car c’est justement cette espèce de poisson qui a caractérisé les eaux du sud de la…