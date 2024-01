Lac-Noir: l'Etat souhaite assurer l’avenir des fêtes de lutte

LAC-NOIR. La construction d’une triple halle de sport ne remet pas en cause l’organisation des fêtes de lutte alpestres sur le site du campus Lac-Noir, assure le Conseil d’Etat. Il répond ainsi aux députés UDC Adrian Brügger (Guin) et Bruno Riedo Bruno (Ueberstorf), qui s’inquiètent pour l’avenir de la seule fête de ce type au sud-ouest de la Suisse, «connue bien au-delà des frontières cantonales». Un événement précieux également «pour le tourisme et la notoriété de la région et de tout le canton».

Le Conseil d’Etat reconnaît cette importance, ainsi que le fait que l’espace qui accueille la manifestation se restreint considérablement avec le déplacement du projet de salle triple à la place de l’ancienne salle de sport. «De nombreuses discussions ont eu lieu sur l’implantation de l’arène…