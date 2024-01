Le canton de Fribourg consacre plus de 35 millions à l’intégration

Le canton a présenté hier son quatrième Plan d’intégration cantonal (PIC). Il prévoit 22 mesures réparties dans sept domaines d’action. Le financement est assuré à 88% par la Confédération.

ANGIE DAFFLON

MIGRANTS. «L’intégration paie!» Ce slogan, le canton le brandit depuis dix ans dans le cadre de sa politique d’intégration des migrants et de la prévention du racisme. Et dix ans après le premier Plan d’intégration cantonal (PIC), la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) ainsi que celle de la Sécurité, de la justice et du sport (DSJS) ont présenté la quatrième mouture de ce programme (abrégé PIC 3, car il y a eu un PIC 2bis). Le PIC 3 couvre les années 2024 à 2027.

Ces PIC ne sont toutefois pas que l’affaire du canton puisqu’ils sont élaborés conjointement avec la…