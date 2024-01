Le PLR et le référendum

Tribune libre

A propos du projet d’agrandissement du Musée gruérien et de la Bibliothèque de Bulle.

Je réagis à l’article intitulé «A présent, jouons cartes sur table», paru dans La Gruyère du 23 janvier. Ce dernier pose la question du comment la petite section de l’UDC bulloise est parvenue à récolter le nombre de signatures nécessaire hormis l’aide de récolteurs rétribués et de députés UDC non bullois. Il pose la question de libéraux-radicaux qui pourraient «se livrer à un drôle de jeu» et ainsi «mettre à mal l’Exécutif bullois». En tant que président du PLR bullois, je ne peux entendre ces propos.

Premièrement, à la quasi-unanimité (à une voix près), le groupe PLR a voté le crédit de construction du musée et cela en laissant le vote libre. C’est dire la volonté du groupe PLR d’offrir…