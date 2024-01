Les jeux de société et de rôle en vedette à Bulle

Parties de Loup-garou, jeux de rôle, de société, de stratégie ou d’ambiance: petits et grands pourront se divertir le samedi 27 janvier à l’Hôtel de Ville de Bulle dans le cadre de la Nuit du jeu. Organisé par le Service enfance-jeunesse, cet événement gratuit mettra à disposition de 16 h à minuit plus de 200 jeux s’adressant aux débutants comme aux plus expérimentés.

Nouveauté cette année, un tournoi de jeu vidéo sera proposé en collaboration avec Ebullition dans les locaux de l’espace culturel (rue de Vevey 34). Les plus jeunes auront l’occasion de prendre part à des ateliers de bricolage proposés par l’association Toucan-bulant au rez-de-chaussée. Une vente de gâteaux sera proposée par les scouts et des jeunes du Centranim, tandis qu’un food-truck sera stationné dans la Grand-Rue,…